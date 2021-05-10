統振(6170)年4月合併營收為新台幣2.57億元，受惠於宅經濟驅動3C消費通路的拉貨力道增溫，統振4月整體營收月增3.76%，但因分割子公司統達，營收基期不同，仍較去年同期減少20.37%，排除去年同期統達之營收，則年減1.44%，累計前4月合併營收為9.77億元，排除去年同期統達之營收，較去年同期增加7.29%。

統振表示，根據菲律賓中央銀行(BSP)最新公布2021年2月菲國海外移工(OFW)匯款達24.8億美元，較去年同期成長5.1%，並認為隨著歐美各國已陸續為民眾注射疫苗，經濟將重回成長軌道，且菲國將有更多專業人士前往海外工作，包括醫師、護理師及資訊科技工程師等，預期今年匯款將增加4%，可見待疫情回穩後，各國移工人數增加的機會可期。

統振進一步表示，受惠於台商回流政策、缺工效應，催動台灣移工人數未來有機會穩健增溫，目前統振金融科技行動APP系統Q Pay在海外金融機構系統化的介接已涵蓋越南、菲律賓、印尼等地區，統振將持續建立更完整、多元的匯款環境，並著力於降低匯款的接續成本，對營運帶來正面的挹注。

展望2021年第二季，統振認為，除了能源事業體持續搶攻宅經濟與智慧居家市場龐大的商機，盼上游電池芯、電子晶片等原料市場供需失衡情形得以緩解，能貢獻公司穩定營收成長基礎外，統振亦持續致力優化集團各事業體之營運結構，同時著眼於穩定淨現金流之業務擴張計畫，包括橫向擴張流通事項代理銷售更多類型產品、開拓移工市場更多業務範疇等，因此，短期在營收表現上恐有波動之情形，但統振可望在財務體質健康優化的效益逐步發揮。

(時報資訊)