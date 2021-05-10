《汽車股》東陽AM、OEM雙成長 4月營收年增44％ 08:542021/05/10 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東陽(1319)4月合併營收14.64億元，年成長44％，前4月累計合併營收59.82億元，年成長3％。 AM事業方面，4月合併營收9.94億元，年成長67％。若非海運運費高漲、塞港及客戶遞延出貨影響，業績會更亮眼。前4月累計合併營收42.35億元，今年持續開發新產品，提高產品認證數，保持市場競爭力。 OEM事業4月合併營收4.69億元，年成長11％，前4月累計合併營收17.47億元，年成長33％。 《通信網路》宅經濟拉升 統振4月營收月增3.76％ 《半導體》家登4月營收年減3成 前4月增15％ (時報資訊) #東陽 #年成長 #合併營收 #累計合併 #OEM 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東陽4月營收報喜 成長44％ 08:532021/05/10 財經 AM事業回神 東陽4月營收大增44％ 09:392021/05/10 財經 《電機股》力達-KY4月營收年增13.7％ 09:102021/05/10 財經 《營建股》三大事業體發光 欣陸首季稅後盈餘年增逾35％ 09:442021/05/10 財經 《電機股》工業產品需求不墜 時碩4月營收年增43.51％ 08:202021/05/10 財經 《電機股》崇友首季每股盈餘1.07元 08:202021/05/10 財經 《其他股》嘉威首季營收、獲利創次高 Q2可望不淡 08:202021/05/10 財經 《汽車股》汽車關鍵零組件接單佳 和大4月營收年增2.31倍 10:182021/05/10 財經 《電子零件》欣興4月營收雙升登第4高 Q2動能續旺 08:192021/05/10 財經 《紡纖股》嘉裕擺脫8年虧損 首季EPS0.52元 10:522021/05/10 財經 《航運股》台驊投控4月營收續創次高 08:202021/05/10 財經 財經熱門新聞 拒絕被台灣牽制 日專家提議用這招搶回晶片霸權 - 財經 13檔三率三升 法人買 - 財經要聞 - 工商時報 《半導體》智慧機市場傳雜音 聯發科千元飛了 - 財經 - 時報資訊 鋼價暴漲3倍驚見烏雲？專家：小心鋼鐵股 - 財經 台幣升勢壯 27元成新常態 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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