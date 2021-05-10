東陽(1319)4月合併營收14.64億元，年成長44％，前4月累計合併營收59.82億元，年成長3％。

AM事業方面，4月合併營收9.94億元，年成長67％。若非海運運費高漲、塞港及客戶遞延出貨影響，業績會更亮眼。前4月累計合併營收42.35億元，今年持續開發新產品，提高產品認證數，保持市場競爭力。

OEM事業4月合併營收4.69億元，年成長11％，前4月累計合併營收17.47億元，年成長33％。

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《半導體》家登4月營收年減3成 前4月增15％

(時報資訊)

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