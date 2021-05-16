疫情嚴重民眾恐慌 昨量販爆買業績成長4成 16:042021/05/16 中時 吳奕萱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 昨（15日）疫情大恐慌，全台民眾不顧群聚風險紛至賣場大掃貨，愛買量販統計，昨（15日）來客數與上周六比較，成長4成，民眾大多採買罐頭、泡麵、包裝米、衛生紙等民生商品，愛買呼籲國內各項民生物品充足，原物料充足，針對需求購買，不用過度囤積。 全聯表示，昨（15日）業績較平常成長兩成，主要熱銷是口罩酒精等防疫用品，及民生品如泡麵、冷凍食品等，約成長3到4成。 華裔醫批台灣防疫被罵爆 最新回應曝光：看到這幕頭皮發麻 (中時 ) #4成 #賣場 #台灣 #泡麵 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 商業紓困重啟 業績跌5成門檻擬降 04:102021/05/16 焦點要聞 民眾恐慌搶物資 民進黨呼籲：都足夠 慢慢買 11:152021/05/16 政治 微風全面採實聯制 阿舍牛肉麵銷量爆增8成 03:182021/05/16 生活 疫情炸賣場爆搶購潮 民眾怒轟：陳時中下台 12:072021/05/16 政治 疫情升溫 Yahoo奇摩電商推防疫專區 15:252021/05/16 財經 疫情爆炸 黃偉哲：今天確診病例比昨天還多 11:592021/05/16 生活 疫情燒 全台賣場爆搶購潮 04:102021/05/16 財經要聞 本土疫情嚴峻 綠島鄉民盼封島防範未然 12:042021/05/16 生活 中市防疫滾動加嚴 風景區遊客銳減3成 13:232021/05/16 生活 疫情商機引爆 高市首選平台購物增2成 04:102021/05/16 地方新聞 莫被疫情嚇到 金管會籲台股投資要看基本面 13:322021/05/16 財經 疫情大爆發 雙北3級警戒 04:102021/05/16 焦點要聞 防疫不出門 國5車流驟減3成 10:252021/05/16 生活 生活熱門新聞 葡萄商女兒赴婚宴同桌3人確診 彰化衛生局急叩1300人採檢 - 生活 好市多塞爆唯獨這分店沒人去 2歲兒也傻眼：媽媽 人呢？ - 生活 這周2波梅雨來襲 颱風恐生成 路徑曝光 - 生活 輔大進修部1學生確診 校方回應了 - 生活 彰化確診再增9例3群聚都和萬華有關 北彰1班級已停課 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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