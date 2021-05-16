昨（15日）疫情大恐慌，全台民眾不顧群聚風險紛至賣場大掃貨，愛買量販統計，昨（15日）來客數與上周六比較，成長4成，民眾大多採買罐頭、泡麵、包裝米、衛生紙等民生商品，愛買呼籲國內各項民生物品充足，原物料充足，針對需求購買，不用過度囤積。

全聯表示，昨（15日）業績較平常成長兩成，主要熱銷是口罩酒精等防疫用品，及民生品如泡麵、冷凍食品等，約成長3到4成。

(中時 )