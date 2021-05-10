富旺（6219）今（10）日股東常會通過2020年盈餘分配案，決議配發每股現金股利2元，配發率為85％。以今日盤中股價24.8元左右，現金殖利率可達8％。

富旺2020年合併營收達31.91億元，受惠於兩大事業體-建案、工業不動產營運齊步熱轉推進，創造富旺2020年全年營運、逆轉了年初因疫情蔓延所造成全球景氣、產業發展及公司營運等衝擊的影響，加上控制成本費用各項支出、資產配置等成效展開，貢獻2020年營收幾近翻倍，營業毛利率達21.27％，營業利益率10.48％，稅後歸屬於母公司淨利EPS分別為3.63億元、2.35元，大幅成長80.86％、80.77％，刷新近6年獲利新高。

富旺今日股東通過，2020年決議配發每股2元現金股利，股利配發率達85％，2020年股東權益報酬率（ROE）自2019年的10.85％增加至18.23％、資產報酬率（ROA）達4.64％表現。

(工商 )