鈺太(6679)首季財報告捷，毛利率也受惠D-mic(數位麥克風)營收佔比提高，達38.2%，後續看好筆電市佔率大幅提升且價格動能強勁，加上車用市場長線也會開花結果，鈺太今在IC設計族群中逆勢上揚，大漲逾4%，股價最高達308元。

鈺太第一季稅後純益1.25億元，季增加25.9%、年增加117.5%，每股獲利3.07元，單季毛利率38.2%，營運表現優於市場預期，主要是因D-mic(數位麥克風)營收佔比提高，且晶圓與原料供給短缺有利提升產品均價。

鈺太由於今年的晶圓產能多已經在去年談定，故已確保晶圓廠與封測業者將提供充足產能支援，助其與IDM業者競爭，並積極擴大在筆電D-mic的市佔率，且在整體供應鏈產能不足的問題未解決亦為鈺太的產品均價創造潛在上檔空間，鈺太在出貨產品組合上得以擁有更多彈性，並優先提供給品牌客戶高獲利率的解決方案。

除筆電市場外，鈺太也切入一家美國電動車大廠與日本車廠的供應鏈，在汽車應用領域的佈局大有斬獲，儘管汽車相關業務的營收佔比依舊偏低，但鈺太仍有數項專案在進行，包括行車記錄器與遙控器，法人樂觀預估，鈺太的車用佈局將在未來2~3年逐漸開花結果，且在汽車產業對訊噪比要求更高的情況下，車用業務將成為未來毛利率攀升的主要推手。

(時報資訊)