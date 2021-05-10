受惠於主要客戶對於客製化輪圈備貨力道穩定，全球汽車鍛造鋁圈領導廠商巧新（1563），公布自結4月合併營收6.45億元、年增199.1％，創近五年來同期新高，累計2021年前4月合併營收為25.2億元、年增56.68％。

巧新強調，目前客製化輪圈來自電動車的營收比重，已超過10％，公司將隨著主要客戶電動車款熱銷，進而催動對於客製化輪圈的拉貨力道，將創造來自電動車的營收比重攀升，並對公司整體營運帶來正面的挹注。

巧新表示，4月營收較去年同期年增199.1％，除去年同期歐美地區因疫情封城，影響整體單月營收基期表現外，今年受惠於歐美地區主要超跑、豪華汽車品牌車廠客戶的拉貨力道增溫，主要車廠客戶追量積極回補庫存水位，貢獻巧新雲林斗六廠產能利用率，已連續八個月維持在近滿載的高水位，是巧新今年4月營收大幅年增，且改寫近五年來同期新高的主要原因。

根據國際能源署IEA在最新《全球電動車展望》報告指出，全球電動汽車存量（不包括兩輪車/三輪車）預估從2020年1,100萬輛，再增加至2030年1.45億輛，約占公路車輛總數的7％，可見世界各國政府加速推進電動車相關政策法規與抱負目標，也加速品牌車廠針對電動車的開發腳步。

巧新說，目前公司已手握10家品牌車廠，共14款電動車的客製化輪圈量產實績，其中，全球熱銷電動車款Porsche Taycan也是巧新主要客戶之一，其中，Taycan第一季全球交車數量達9,072輛，占Porsche全球交車數比重達12.6％，不僅可見豪華汽車品牌的消費族群，傾向購入電動車的意願較高，亦凸顯車廠運用鍛造輪圈提升輕量化及多元設計的需求也較為強烈。

展望2021年上半年，巧新維持審慎樂觀看法。巧新說，受惠於全球新車銷量市場保持良好的成長態勢，加上新車款積極推出、各項刺激消費者購車優惠政策與車廠促銷活動等，皆創造汽車供應鏈良好的銷售業績與接單動能。

尤其在電動車方面，更是品牌車廠積極布局的重心。巧新透露，將持續與主要客戶密切運用複合多元材料，及結合空氣動力學，發展輕量化客製輪圈，藉以伴隨主要客戶的需求增溫，拉升電動新車款搭載公司鍛造鋁圈的覆蓋率，亦持續優化生產效能、導入自動化設備等，以期擴大接單的同時，可精進整體毛利率與獲利的表現。

(工商 )