欣陸(3703)下午首度召開自辦法人說明會，面對原物料飆漲是否會增加成本壓力，總經理張方欣說，未來將運用科技改善生產力，接案會以獲利為優先。她指出，旗下的三大事業體首季營收都繳出佳績，尤其又以大陸建設和欣達環工成長最為突出。

張方欣指出，大陸建設目前已售未交屋建案163億元，國內超過30年老屋逾5成，都更需求強勁，將是建設事業的機會；而在大陸工程方面，目前在手營造工程案量達667億元，預期2021~2025年間，潛在的捷運和鐵路工程案有3500億元；欣達環工在手合約約405億元，國內推動循環經濟，集團也看好環境工程領域。

欣陸今年首季營收、獲利聯袂大幅成長，其中，單季合併營收為63.53億元，較去年同期成長46.4%，營業淨利為6.42億元，則年增43.4%，稅後淨利4.81億元，年增35.8%。EPS 0.58元，優於去年同期的0.43元。

欣陸總經理張方欣強調，欣陸是由成立75年的大陸工程起家，目前大陸建設品牌已獲消費者認同，未來將會透過品牌價值，提供獨特的加值服務，創造更好的獲利。大陸營造是台灣前三大營造廠商，在鐵路、捷運領域的實績並是全台第一大。另外，欣達環工特長為水務處理，目前在全台政府已招標的4座再生水廠中，欣達即參與3座，未來會持續往價值鏈上游移動。

欣陸2020年度營造工程的營收佔比為59%、建設開發佔27%、環境工程佔14%；若由獲利貢獻來看，營造佔比為19%、建設開發58%、而環境工程23%。因此，三大事業體中，建設毛利率在26~30%、環境工程約20~25%，而營造僅有個位數。

(時報資訊)