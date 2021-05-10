高雅的香氣能夠增添生活的高級感，無論是香水、沐浴用品、洗潔用品，都是能夠增添香氣的手段，近日Jo Malone London、AROMATHERAPY ASSOCIATES、THREE、OUIFIE推出各式帶有精緻香氣的新品，香氛控一定不能錯過。

▍1.Jo Malone London全新限量英倫果醬市集系列

英倫香氛品牌Jo Malone London今年五月帶來充滿樂趣、又極具收藏價值的的全新限量英倫果醬市集系列(Marmalade Collection)，靈感來自懷舊復古的英式傳統市集和最具代表英式傳統的橘子果醬(Marmalade)，讓人彷如來到熱鬧有趣、陽光高照的鄉村盛宴市集上，溫暖的空氣中瀰漫著夏天的香氣：大黃、玫瑰、新鮮橘子、接骨木花、黑莓等香氛樂趣，邀請您一同參與這場熱鬧復古的英式宴席。

Jo Malone London全新限量英倫果醬市集系列香水。（邱映慈攝）

本次限量英倫果醬市集系列香水包裝很特別，散發懷舊復古的英式傳統市集氛圍。（邱映慈攝）

全新英倫果醬市集系列除了帶來一系列極具英式饗宴特色的香味外，也將鄉村傳統果醬容器的細節設計為復古獨特的圓弧瓶身，另外還推出充滿夏日慶典氛圍的限定包裝，包含大小兩種尺寸的鐵製禮盒和藍色圖騰及格紋包裝與緞帶，完整限量系列富饒收藏樂趣。

消費滿額可獲得大小兩種尺寸的鐵製禮盒，送完為止。（邱映慈攝）

消費達門檻可享有復古藍色圖騰花紋限定禮盒包裝。（邱映慈攝）

▍2.AA歡沁玫瑰系列

AROMATHERAPY ASSOCIATES在鐵粉的引頸期盼下，結合大馬士革玫瑰、天竺葵、玫瑰草等精油，推出「歡沁玫瑰系列」，將玫瑰的力量發揮極致，創造出具天然療癒且適合身體、臉部與頭髮的5款居家頂級保養，不只煥亮肌膚，也滋養心靈，深深療癒每一個需要被呵護的你。

AROMATHERAPY ASSOCIATES歡沁玫瑰系列。（邱映慈攝）

歡沁玫瑰沐浴油結合大馬士革玫瑰、天竺葵、玫瑰草精油，極致奢華的寵愛時光，賦予溫暖與喜悅，呵護身心。（邱映慈攝）

除了玫瑰迷指定必收的「歡沁玫瑰沐浴油」，本次新品歡沁玫瑰三重磨砂霜也很值得入手，三重天然萃取顆粒，溫和去除老廢角質，有效煥新肌膚質感，玫瑰精油修護、柔嫩肌膚，更帶來美好的心情。還有臉部、身體、頭皮都可以使用的「歡沁玫瑰粉紅泥膜」，來自法國的粉紅礦泥，有效吸附髒汙，維持肌膚健康，富含OMEGA的甜杏仁油、乳油木果油，使用於肌膚可達到長效保濕、滋潤的效果，敷於髮絲及頭皮5～10分鐘沖淨，可讓髮絲蓬鬆、頭皮清爽，適合夏季深層清潔使用。

歡沁玫瑰三重磨砂霜臉部、身體皆可適用，建議視肌膚狀況一周使用2～3次。（邱映慈攝）

歡沁玫瑰粉紅泥膜是來自法國的粉紅礦泥，有效吸附髒汙，維持肌膚健康。（邱映慈攝）

▍3.THREE平衡潔膚蜜、植萃防護乾洗手

「清潔」是健康肌膚的第一步，除了彩妝、皮脂及毛孔髒污，肉眼看不見的細微髒污也需要徹底洗淨，「平衡潔膚蜜」發揮複方植物油、白泥、摩洛哥堅果殼3項潔淨成分的特徵，3重配方將肌膚導向澄淨充滿透明感的健康膚質，宛如卡士達奶油般的凝蜜質地，在肌膚上輕柔地轉化為油狀，溫和溫柔地潔淨彩妝髒污、皮脂污垢、阻塞的毛孔，不傷害到油水平衡，帶來充滿透明感的肌膚並均勻膚色，抑制反覆發生的肌膚敏感及乾燥狀況，打造出柔嫩潤澤且健康的天生原肌。

THREE平衡潔膚蜜使用時可感受摩洛哥堅果殼的去角質粒子，小範圍的打圈徹底潔淨每吋肌膚。（邱映慈攝）

「植萃防護乾洗手」以有機發酵酒精為基底，天然成分比例達99%，防疫期間使用乾洗手的需求大增，這款乾洗手由嚴選原料製作而成，酒精成分選用有機發酵酒精，蒸餾自有機培育的甘蔗，使用的檸檬果實萃取精華，則是萃取自日本國內相當珍貴的有機檸檬果實，是THREE的原創成分，維持肌膚澄淨的複方精油，清爽且煥然一新的柑橘綠色草本香調，用餐時也不會受到影響，而是散發沉穩自然的香氛。

植萃防護乾洗手除了原料與功能性，更以製作保養品的概念，追求使用上的舒適感受。（邱映慈攝）

▍4.OUIFIE X La Primera覺萃雲朵植柔洗滌露

OUIFIE是台灣生活用品品牌，販售歐洲生活美學居家、香氛、清潔為主題的生活用品，OUIFIE與La Primera覺萃今年聯名推出「雲朵植柔洗滌露」，選用台灣的覺萃在地天然契作小農耕種的植物萃取原料，與義大利調香師聯手合作調香配方，將居家布料視為擴香的媒介，衣物、寢具洗後散發著療癒的香氣，含杜松莓、佛手柑、玫瑰、茉莉、晚香玉、香草根、廣藿香、麝香草等香氣元素，讓生活品質全面提昇。

雲朵植柔洗滌露蘊含豐富的在地精神與歷史文化。（邱映慈攝）

使用雲朵植柔洗滌露，可經由洗滌的方式讓空間充滿天然清新的氣味。（邱映慈攝）

(中時新聞網)