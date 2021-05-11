高市毒品防制局近日邀請榮獲第29屆「醫療奉獻獎」的杜元坤醫師擔任反毒大使，這名國際神經顯微重建手術權威，自創的「杜氏刀法」享譽國際的醫界大咖快答應，他也在電台專訪中強調，開一台刀救一人，毒品防制可救很多人。

目前擔任高雄義大醫院院長的杜元坤醫師，有「上帝派來的天使」、「候鳥醫師」、「住院院長」、「瘋狂醫師」等霸氣稱號，專挑戰高難度手術，背後有許多視病如親的暖心事蹟，更是捐出上億元薪水救助弱勢。

高市毒防局指出，杜元坤擔任毒防局的反毒大使，毫無猶豫一口就答應，並告訴毒防局長林瑩蓉，「我們一起合作來救社會」，他從百忙之中特別抽空到教育電台錄製毒品防制宣導專題，投身社會公益，希望將醫療的專業奉獻、造福社會大眾。

杜在電台專訪時表示「開一台刀救一人，且要用很多醫護人力，但與毒防局合作進行毒品防制工作，可以救很多人、很多家庭，他覺得很有意義且很重要」。他也透露，曾有病人本身毒癮發作而影響醫療療程，醫師必需面對更難的醫療處理，奉勸國人千萬別碰毒，並應勇敢求助。

林瑩蓉特別感謝杜院長願意擔任反毒大使，並不辭辛勞撥冗為毒品防制工作發聲，毒品防制與醫療工作密不可分，不僅後端戒癮要仰賴醫療專業合作，在預防初犯及降低再犯上也需醫療體系的專業協助。

杜元坤在電台專訪中也要以以杜氏刀法斷毒害，分享投入醫療工作的使命感，同時進行反毒宣導衛教，本專訪將在15日上午10點在教育廣播電臺高雄分臺（嘉義台南 Fm 107.7、高雄屏東 Fm 101.7、澎湖 Fm 99.1 、恆春Fm 99.3）播出。

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(中時 )