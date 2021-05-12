藍委林思銘今日於立院內政委員會召開「電子連署取得公職參選資格」公聽會，與會的政大創新國際學院助理教授陳柏良表示，美國對公職人員候選人電子連署配套，會要求資訊安全要有第三方認證機制，避免被執政黨操縱。

林思銘指出，今日召開公聽會，意為日後審查《公職人員選舉罷免法》第32、33條修正草案做為參考，現場並邀請學者專家與會討論。

勤益科大通識中心副教授周宗憲表示，現在的《選罷法》第32條規定，參選要繳納保證金，若未當選人得票，不足各該選舉區應選出名額除該選舉區選舉人總數所得商數10％，保證金不予發還。

周宗憲指出，此項規定是為抑制浮濫參選、影響選情的效果，但對於有經濟實力的浮濫參選、意圖干擾選務的人士，無法發揮遏止效果，反而會對具良善參選的經濟弱勢者，限制參政權的效果。保證金制度是否符合《憲法》第7、130條，保障人民平等權、參選權，值得沈思。

周宗憲認為，電子連署的推行門檻，或許可以仿效《公投法》第12條，明定連署人數應達連署最近一次統一選舉人數1.5％，不要全然授權行政機關行文或裁量決定。

陳柏良表示，目前美國在電子投票的態度上，是先行一般公職人員選舉，公投是放後面，但台灣是反過來，先處理公投，《選罷法》現在才開始討論。

陳柏良指出，美國會採公投後行，主要是因為電子連署公投若太容易，可能一次會有5百案出現，當過多議案出現，選民對議題的識讀能力會產生混亂。

陳柏良說，美國對於公職人員候選人電子連署配套，會要求資訊安全，要有第三方認證機制，以避免被執政黨操縱。也會要求候選人先申報政治獻金專戶，才能發動電子連署。

陳柏良表示，台灣在實體連署時，要加註個人資料，美國還會要求附上見證人。在電子連署部分，美國會要求見證人是連署人的家人，或第三方的認證機制。

陳柏良指出，美國對於公職人員參選人電子連署的門檻，各州不盡相同，有的是採1％，有的是採1千人連署。但若有人重複連署，美國目前大部分的方案是全部無效。

陳柏良說，台灣現在針對公投的電子連署施行細則已經有版本，建議在母法中把門檻、第三方認證機制、政治獻金專戶連動等寫清楚，或是授權中選會在子法的施行細則訂清楚。

(中時 )