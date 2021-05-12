指揮中心指揮官陳時中今表示，國內疫情非常嚴峻，今天可能進入第3級警戒。疫苗概念族群當紅，高端疫苗(6547)、台康生技(6589)帶頭鎖在漲停板，多頭士氣如虹，合世(1781)、生華科(6492)、杏國(4192)等9檔個股衝上漲停板，上櫃生醫指數逆勢狂飆4.2%；上市生醫也不遑多讓，國光生(4142)、寶齡富錦(1760)等7檔個股一度站上漲停板，指數漲幅也在2.5%以上，成為盤面上多頭人氣重心焦點所在。

高端疫苗新冠疫苗二期臨床收案已完成，未來高端將繼續追蹤並完成後續的臨床試驗，配合衛福部、食藥署與疾管署對於疫苗的要求，目標在6月底前取得台灣緊急使用授權(EUA)的目標。面對變種病毒來勢洶洶，高端宣布修訂新冠肺炎疫苗MVC-COV1901一期臨床試驗進行計畫書，對原臨床試驗的45名受試者進行第三劑疫苗施打，進一步評估追加一劑疫苗的免疫原性及安全性。

台灣防疫1年多以來，從來沒有進入3級警戒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日在答詢時表示，不排除今天宣布疫情警戒進入第3級。第3級是國內單週出現3件以上社區群聚事件，或1天確診10名以上感染源不明的本土病例，屆時全民外出需全程配戴口罩。

(時報資訊)