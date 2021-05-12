MSCI半年度調整權重公布，台股在MSCI全球新興市場指數權重由14.21％下調至13.95％、調降0.26百分點，MSCI亞洲除日本指數權重下滑0.3個百分點、由16.02％下修至15.72％；為連九度遭到雙降。
另在較少變動的MSCI全球市場指數上，台股權重微降0.01個百分點，至1.81％。最新權重將在27日收盤後生效。此次雙降結果與法人研究機構先前預期相去不遠，市場並不太感到意外。
MSCI台灣指數成分股方面，本次成分股新增一檔，刪除二檔，指數成分股將減少至86檔，並有13檔成分股調整在外流通股數，本次權重調升最多為新增成分股陽明，其變動權重為0.26個百分點，權重調降最多的成分股為群光，變動權重為減少0.16個百分點。
本次MSCI權重調整，在MSCI全球新興市場指數中，權重調升最多之國家為大陸，權重增加了0.71個百分點；本次權重調降最多為台灣，權重被下調0.26個百分點。台灣在本次調整後擠下南韓，重回第二大權重市場，僅次於大陸。
(工商 )
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