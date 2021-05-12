外交部長吳釗燮今天與友邦瓜地馬拉布羅洛（Pedro BROLO）外長視訊通聯，雙方曾就新冠肺炎（COVID-19）疫情及相關合作事項等議題深入交換意見。鑑於瓜地馬拉疫情嚴峻，吳釗燮允諾，一旦我國產疫苗進入量產階段，也將在相關條件允可下，儘速提供包括瓜國在內的友邦抗疫。

布羅洛外長首先說明，原規劃於5月中旬訪台，但因疫情及處理疫苗等原因，將延後訪台，希望在疫情緩和後另擇期來訪。吳釗燮誠摯歡迎布羅洛外長訪問我國，並表示屆時將在符合防疫規定下全力接待，也期待能再度訪問瓜地馬拉。

吳釗燮同時也代表台灣人民及政府對瓜國堅定支持我國參與世界衛生組織（WHO）表達由衷感謝。布羅洛外長回應，這是兄弟之邦應盡之責，並感謝台灣全力協助瓜地馬拉對抗疫情。

雙方也在視訊通聯中針對瓜地馬拉疫情現況及中美洲區域情勢交換意見。吳釗燮重申，身為瓜國堅實友邦，台灣正透過各方管道並結合理念相近國家，設法協助瓜國取得疫苗。一旦我國產疫苗進入量產階段，也將在相關條件允可下，儘速提供包括瓜國在內的友邦抗疫。布羅洛外長表示肯定及感謝。

外交部指出，瓜地馬拉是我國在中美洲的重要友邦，兩國邦誼友好穩固，目前我國與瓜地馬拉的各項雙邊合作計畫都順利進行，也深獲當地政府與人民的肯定。台灣在新冠肺炎爆發之初即提供瓜國各項協助，也將持續與瓜地馬拉人民及政府並肩抗疫，維護兩國人民的健康與福祉。

(中時 )