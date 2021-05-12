新竹市長林智堅（右二）12日到稅務局了解防疫工作，市府與國稅局今年在臨櫃報稅部分祭出5大防疫措施。（陳育賢攝）

5月起進入報稅旺季，但卻在此時遇上疫情警戒提高至2級，新竹市長林智堅12日到稅務局了解防疫工作，市府與國稅局今年在臨櫃報稅部分祭出5大防疫措施，包括室內空間人流管控100人以下、量體溫、實聯制、1.5公尺社交距離以及櫃台隔板。

市長林智堅今天在稅務局長李世珍、北區國稅局新竹分局長陳芳純陪同下，體驗報稅防疫流程。林智堅全程佩戴口罩，先從戶外區抽取號碼牌，等待室內人數在100人以下才進入，並持身分證或健保卡完成實聯制登記，臨櫃報稅時也透過防疫隔板，與櫃檯人員互動。

林智堅說，因應疫情變化，竹市超前部署上周即啟動22處人潮熱點的消毒工作，包括新竹火車站、轉運車、公園等。

同時因應民眾施打疫苗意願增加，新竹市府也增加疫苗量能，符合「公費」疫苗資格者包含65歲以上長者、軍人、醫護人員等可到3區衛生所接種，或竹市5家醫院包含新竹台大、新竹馬偕、國泰醫院、國軍醫院、南門綜合醫院接種。另外，新竹台大則可施打「自費疫苗」。

另外，報稅季來到第12天，預估下一波報稅高峰將在5月底，市府與國稅局一同加強臨櫃報稅防疫。林智堅呼籲，防疫期間，民眾也可在家使用多元報稅方式，如網路報稅、手機報稅。

國稅局指出，今年財政部推出「手機報稅」服務，不須讀卡機，民眾只須在手機報稅頁面，填入手機號碼、身分證字號、健保卡號12碼，再依序填寫資料、確認稅額、選擇繳退稅方式、申報完成下載收執聯，就完成報稅。

網路報稅部分，國稅局說明，民眾須使用自然人、金融憑證、已註冊健保卡或TAIWAN FidO台灣行動身分識別，登入網路申報系統，即可做網路申報，繳納完成後還能查詢繳款明細，確認完成繳稅程序。

民眾如有疑問，可洽稅務局網站、AI智能客服、財政部北區國稅局官網、5336060分機401及403、0800-000321。

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