英國從2月到3月的經濟成長表現，為優於預期的成長2.1%，路透調查經濟學家預測為成長1.3%；而在2020年新冠病毒嚴重衰退後，預期今年將出現大彈升。

英國國家統計局也在周三指出，今年1至3月英國國內生產總值萎縮了1.5%，一致於英國央行的預測。英國目前已經更能抵禦封鎖措施，而1.5%的降幅遠沒有原先預期4%降幅那麼嚴重。

英國央行上周還指出，由於新冠管制即將緩解，預計本財年經濟成長7.25%。然而英國上一財年經濟暴跌9.8%，幾乎為近三個世紀以來最嚴重的衰退。

英國的經濟規模仍比疫情爆發前的2019年低了8.7%。英國央行預計今年底，經濟規模將回復到疫情前的水準。

國家統計局的數據還顯示，3月英國占主導地位的服務業月增1.9%，製造業和營建業的增長也較路透調查的預期更為強勁。

另外貿易資料顯示，1~3月英國從非歐盟國家進口的貨物，超過了歐盟國家，此為1997年以來首見。統計局表示，3月對歐盟的出口還是成長，但是進口已經是疲軟，從非歐盟國家的進口首次超越歐盟國家。

(時報資訊)