針對美國政府將大陸小米公司移出「黑名單」，大陸外交部發言人華春瑩今日表示，對有關情況不瞭解，但希望美方糾正上一屆政府的錯誤，為中國企業正常經營提供公平公正和非歧視的營商環境。

華春瑩在外交部記者會上表示，你提到的有關情況我不瞭解，建議你可以去向有關部門和企業直接去詢問。但是我想強調的是中方支持中國企業通過法律管道維護自身的正當合法權益，我們希望美方糾正上一屆政府的錯誤，為中國企業正常經營提供公平公正和非歧視的營商環境。

據彭博12日消息，據美東時間週二提交給美國法院的一份檔案資料，小米公司和美國政府達成協議，將擱置川普政府將該公司列入「有軍方背景的中國企業」危害國家安全的黑名單的決定。

該檔案資料指出，美國國防部現已同意，最終下令撤銷這一指定是「適當的」。彭博報導稱，根據訴訟和解，小米將被移出黑名單。

今年1月14日，時任美國總統川普以「危害國家安全」為由，將包括小米集團、籮筐技術公司、中國商飛在內的9家中企列入美國國防部所謂「涉軍黑名單」。1月下旬，小米將美國國防部和美國財政部告上哥倫比亞地方法院，要求法院宣告該決定違法並撤銷該決定。

(中時 )