隨著新冠肺炎疫情持續增溫，台灣進入社區傳染階段，屏東縣長潘孟安12日在主管會報要求各局處提前布署相關防疫措施，由公部門帶頭做起，除取消各鄉鎮社區關懷據點共餐服務外，鄉鎮公所轄管的市場、夜市及公共場域應加強宣導民眾戴口罩、勤洗手，保持社交距離，共同配合中央規範的防疫作為。

潘孟安指示各局處盤點舉辦活動室內超過100人以上、室外超過500人以上的活動，可延期或停辦，盡快釐清宣布，無法辦理延期或停辦，務必落實做好人流管制；且即日起醫療院所停止開放探病及探視，住院病人之陪病者及長照機構住民陪伴者仍為1名，全縣376處社區關懷據點取消共餐服務、改為外帶，參加社區據點活動的民眾要全程佩戴口罩，並落實「實聯制」、體溫量測、消毒。

此外，各鄉鎮公所轄管的市場、夜市及公共場域，應提醒民眾不要試吃，戴口罩、勤洗手，保持社交距離，營業場所應落實梅花座，口罩戴好戴滿，務必配合中央規範落實相關疫情措施。

對於即將登場的國中會考，考生進入考場除應全程佩戴口罩，不開放陪考外，屏縣府教育處則會在各考場出入口實施分流報到、採實名制、體溫量測及手部消毒外，並增加各考場設置酒精或乾洗手數量及公共空間清潔頻率。午餐時休息區應採梅花座及保持社交距離，做好防護措施。

(中時 )