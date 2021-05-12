因應中央疫情指揮中心最新防疫措施，摩斯漢堡全台店鋪即日起實施「防疫實聯制」，顧客進入店鋪前，須請配合掃描入口海報文宣上的QR code登記（未攜帶手機則請登記資料於紙本），並以單一出入口進出店鋪，座位客席設有隔板，摩斯漢堡為顧客持續提供安心安全的用餐環境，全民共同落實遵循防疫準則。

為防範疫情，摩斯漢堡一直以來堅持的安心宣言：

1.每日定時使用漂白水進行店舖消毒，請顧客安心消費。

2.店員入店時進行體溫檢測，工作時皆配戴口罩，不定時進行手部消毒，請顧客安心消費。

3.提供洗手台及除菌酒精提醒您用餐前先洗手，請顧客安心消費。

4.各店鋪設置除菌酒精，歡迎使用請顧客安心消費。

摩斯漢堡亦提供外帶及外送服務，歡迎消費者先行下載MOS Order App事先點餐，方便現點現做餐點外帶或是外送至家中，讓消費者有更多的安心用餐選擇，也歡迎顧客臨櫃消費時使用多元支付消費，不但結帳快速、且交易過程衛生免找零。食用優質蛋白質跟衛生安全的餐點，保護身體免疫力，摩斯漢堡始終以「貢獻人類、貢獻社會」為理念，持續提供「安心」、「安全」、「健康」的餐點及服務。

(工商 )