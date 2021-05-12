古農莊文物館莊主張友吉親自穿上古代農夫背在田間工作的雨具「龜殼笠」亮相。（陳淑芬攝）

自行車文化探索館營運總監汪家灝展示200多年歷史「大小輪古董車」的復刻版，他說，真品在探索館，此外還有更古老的單車。（陳淑芬攝）

台中市文化局今年國際博物館日活動熱鬧滾滾，記者會中結合15間在地文化館舍推「館藏亮點」展大秀鎮館之寶，太平區古農莊文物館有「龜殼笠」亮相、自行車文化探索館則推出200多年前「大小輪古董車」。中市文化局副局長施純福表示，還有由6間文化館舍設計「行動百寶箱」教案主動出擊，並開設「優遊台中學」13堂校外學習課程，邀請民眾來探索文化寶藏。

記者會今天在台中刑務所演武場舉行，各文化館舍秀出「館藏亮點」，自行車文化探索館營運總監汪家灝帶來200多年歷史「大小輪古董車」的復刻版；眷村文物館館長趙佳祥帶來奶奶的旗袍；太平區的古農莊文物館莊主張友吉親自穿股農民雨具「龜殼笠」上陣；立夫中醫藥博物館展出最古老的經脈學「棉陽木人」；道禾六藝文化館則由劍道課程總召蕭英傑展示劍道。

施純福表示，今年國際博物館日以「博物館啟發未來」為主題，推出「富市台中，百寶樂活」系列活動，文化館舍散佈各區，民眾可就近體驗、參與。系列活動中有首創的「行動百寶箱」，結合6館舍推出的相關文化教案，館舍人員將帶「行動百寶箱」到學校和社區推廣在地文化，接受團體預約；此外，並與教育局合作推出「優遊台中學」計畫，開設13堂校外學習課程。

值得一提的是「行動百寶箱」活動，摘星山莊透過模型展示古今的生活智慧與挑戰；台中刑務所演武場運用識茶及品茶等文化，讓民眾認識歷史建築生活；豐原漆藝館以漆藝文化展現在地歷史發展；立夫中醫藥博物館使用中藥材進行多元感官學習；台中市眷村文物館則邀請民眾透過遊戲來體驗空軍眷村生活。

(中時 )