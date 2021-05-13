最新數據顯示美國通膨升溫，令投資人震驚，美股今天再度收黑。道瓊爆跌681點，跌幅創今年1月來最深，兩個交易日跌掉1154點；標普也創下自2月以來最大單日跌幅。台積電ADR跌4.11%、收108.21點。

道瓊工業指數終場下跌681.50點，跌幅1.99%，收在33587.66點。

標準普爾500指數下滑89.06點，跌幅2.14%，收在4063.04點。

那斯達克指數下跌357.75點，跌幅2.67%，收在13031.68點。

美國4月消費者物價指數(CPI)急升4.2%，創2008年9月以來最大升幅，較前一個月的2.6%加速，高於預期的3.6%，部分是由於去年基數較低，按月升0.8%，亦遠高於預期的0.2%。扣除食物和能源的核心CPI按年升3%，按月升0.9%，後者是1982年以來最強，分別高於市場預期的2.3%和0.3%。

由於債券收益率跳升，近期一直承受壓力的科技股今天再次領跌。微軟，Netflix，亞馬遜和蘋果的股票均下跌超過2％，而特斯拉下跌超過4％。Alphabet下跌超過3％。能源股在通貨膨脹的環境下表現良好，為大盤提供了一定的緩衝。西方石油上漲2.4％。雪佛龍和馬拉松石油小幅上漲。

聯準會去年3月將基準利率砍到逼近零，並以大規模購債措施支撐經濟。美股屢創歷史新高後，投資人擔心物價漲勢恐迫使聯準會緊縮貨幣政策。聯準會多位官員本週表示，今年通膨雖然會升溫，但預料只是短暫現象，供應鏈問題解決後就會緩和。聯準會承諾，實現充分就業、通膨平均值達2%前，基準利率都將保持在趨近零。

(中時新聞網)