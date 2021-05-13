國中會考15日、16日舉行，因應中央流行疫情指揮中心提升警戒至第二級，台南考區除依照中央既有防疫作為，包括全程戴口罩、量體溫、不開放陪考、在維持良好通風條件下提供冷氣、設置第二類備用試場、增加定點物資數量、增加消毒頻率、增加巡場頻率等8項措施之外，台南加碼祭出3項防護措施，包括市府提供每位考生折疊式用餐隔板、考場周圍業者禁發傳單、考生留原試場用餐減少群聚機會。

教育局長鄭新輝表示，台南考區計有1萬5668人應考，今年會考雖然不開放家長陪考，但各國中也都有組成考生服務隊，提供考生必要的服務，因應天氣炎熱，各試場都會開冷氣，試場內四個角落的窗戶也會各開5到10公分。另外，各考場原本就有第一類備用試場，為了讓防疫措施更周全，各考場也設置3到6間的「第二類備用試場」，以提供考試現場因發燒、呼吸道疾病等具感染可能的考生應試。

此外，所有考生將配發每人一片用餐隔板，請每位考生留在原試場用餐，也請國中端考生服務隊等相關人員在餐後加強桌面擦拭及消毒的清潔工作，感謝國中端與考場的努力，讓考生考的安心、用餐也安心。

鄭新輝說，為確保落實會考防疫，將禁止補習班到考場周圍發放傳單，但為兼顧各補習班招生需求，教育局已建置完成「補教安全宣傳e起來專區」，鼓勵補習班業者採電子化宣傳，也歡迎補教業者踴躍向教育局提出申請。

另外，也將配合中央規定，督導各考場增加考場內設置酒精及乾洗手等防疫物資的定點數量，同時將增加洗手台及廁所的清潔消毒頻率。另也將督導各考場加派工作人員，增加巡場頻率，協助提醒參加人員全程佩戴口罩。

(中時 )