林業試驗所中埔研究中心2017年至2021年接受經濟部中港加工出口區委託辦理「中港園區公私協力景觀提升計畫」。將過去茫茫荒漠的海埔地工業區，蛻變為綠意盎然且兼具環境保護功能與複層林景觀意象的特色園區。林試所指出，目前區內已綠美化的公共綠帶面積約11.71公頃，植生種類計有88種，植栽數量其中喬木類3萬餘株，灌木、藤本、草本類16萬餘株。

林試所指出，計畫目標除延續園區綠美化成果，也希望藉由主動、深入式的輔導作為，使累積多年的濱海地區綠美化技術能有效轉移至園區廠商，誘導廠商改善私有退縮地綠帶，營造出公、私綠帶共同成長的契機，朝兼具環境保護功能與濱海植物特色的景觀公園化園區邁進。

林試所指出，秉持推廣林業及服務社會精神，以專業的人力與技術投入中港園區綠美化工作，除本期5年計畫外，實際已經投入17年的努力，歷年克服園區惡劣土壤條件及強風、乾旱與鹽霧等環境逆壓，將過去茫茫荒漠的海埔地工業區，蛻變成今日綠意盎然且兼具環境保護功能與複層林景觀意象的特色園區。目前區內已綠美化之公共綠帶面積約11.71公頃，植生種類計有88種，植栽數量其中喬木類3萬餘株；灌木、藤本、草本類16萬餘株。

由於林業試驗所與中港園區長期合作，經驗充分了解現地綠帶現況與未來發展，在輔導廠商及綠美化技術移轉上可提供了適當助力。除透過專人到場提供綠美化技術諮詢服務，協助廠商私有綠帶的整體性規劃及後續養護技術，定期舉辦講習會，提供綠美化技術交流平臺，出版綠美化成果刊物，同時鼓勵廠商認養公共綠帶。累計已輔導園區廠商48家進行私有綠帶改善。此外，在私有綠帶有14家廠商投入公共綠帶認養；認養面積達6,897㎡，有效地串聯廠商自發性的綠美化作為，為公私協力共同打造公園化園區建構出美麗的願景。

(工商 )