漢唐公司董事長陳朝水7年前擔任董事時，未將公司實際成本忠實揭露反映在財務報告，一審將他判刑5年，另可易科之刑3月，台灣高等法院更二審考量陳犯後有悔意，改依財報不實罪判刑2年，緩刑5年。可上訴。

判決指出，漢唐公司在營運過程中，時遇有無法取得單據之情形，但因漢唐為公開發行的上市公司，各項費用支出均必須取得合法憑證，為解決此問題，陳朝水提議後建立「成本管控制度」，部分成本隱藏在電通等3家公司，逸脫正常的會計、財報制度。

之後，漢唐製作財務報表時，未如實揭露交易資訊，造成漢唐公司2001年度至2011年度的財務報告、財務業務文件，都無法正確反映漢唐公司各年度當期費用成本，漢唐的資產負債表、損益表不實，損害投資的權益及主管機關對漢唐財務報告查核之正確性。

台北地院將陳男判囚5年，高院更二審考量陳朝水有悔意，他為求漢唐公司營運之便，短於思慮，觸犯申報公告不實罪，犯罪動機並非圖己之不法私利，判刑2年，宣告緩刑5年，向公庫支付1000萬元及提供240小時之義務勞務。

(中時 )