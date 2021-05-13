台南新市區張氏農場利用高壓繁殖法複製編號57號白蓮霧老樹，與學校合作食農教育，將繁殖的新株種到新市國中、大社國小等地。（張氏農場提供／劉秀芬台南傳真）

張氏農場食農體驗帶遊客製作白蓮霧樹枝紙漿，製作獨一無二的版畫。（張氏農場提供／劉秀芬台南傳真）

位於古台江內海東北岸的台南市新市區，10多年前復育白蓮霧，十幾位有心農友重新種植白蓮霧，甘甜滋味大受好評，常常供不應求，但白蓮霧管理需要很多工序人力，落果率高，收成又得視天公作不作美，這一兩年下來，雖然有新手加入，但也有農友棄種，白蓮霧推廣遇難題。

「種白蓮霧不會賺錢，種的人自然就少」，10多年前響應種植白蓮霧的新市里里長鄭明堂說，種白蓮霧很麻煩，幾乎整年都要照顧，要疏枝、施肥、疏花、蔬果、套袋，如果不照顧，可以整樹結實滿滿，但中果時幾乎掉光。

農友謝明峰10多年前種了108顆白蓮霧，不僅向當地農民學習種植技術，還到屏東上課，上課老師一聽說他要種白蓮霧，馬上跟他說不會賺錢，但謝明峰還是堅持10多年，去年終於把白蓮霧砍到剩9顆，因為實在沒時間照顧。另一位農友王炳勳，今年的白蓮霧樹也不再照顧管理。

接手伯父白蓮霧園的新農人張瑟娟說，投入果園管理後，才發現果樹栽培不容易，她很佩服前輩們復育新市白蓮霧的毅力與管理技術，加上她堅持用友善耕作方式，以今年果園開花結果狀況，她對產量並不樂觀。

另一位農友林永豐說，復育新市白蓮霧，如果是要推廣農友種植銷售食用，可能比較吃力，但若是為了保留新市特色農產，傳承古老滋味，可以推廣給一般民眾，在住家前後院子種一兩顆白蓮霧，數量少方便管理，不僅可自用，也可招待親友。

新市張氏農場20年前也加入復育白蓮霧行列，農場二代張郁雅說，農場不僅有編號57號的百年白蓮霧樹，還有300多顆樹齡10幾年的新欉，但她們只賣白蓮霧茶，不賣鮮果，以食農體驗方式讓遊客幫蓮霧套袋，成熟期再自己來採收，不僅讓遊客認識新市白蓮霧，也帶動遊客再次造訪新市。

(中時 )