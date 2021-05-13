桃園水情緊張，石門水庫蓄水量不到16％，不過桃園水情仍是黃燈，桃園市長鄭文燦在市政會議認為，該進入橙燈就要進入，否則民眾緊張感還不夠。也要求公立泳池、學校泳池在6月8日前暫停使用。

鄭文燦表示，該進入橙燈就要進入，不然民眾緊張感還不夠。他說，石門水庫剩下16％蓄水量，但大家都還不會緊張，擔心變成其他水庫那樣子就來不及了。

鄭文燦說，目前用準橙燈的方式抗旱，希望工業大戶節水綠從7％到10％，往上拉到20％。雖然有的廠商訂單較多，但希望能夠盡量循環利用。他也說，目前已盤點88口民生抗旱水井，將進行水質檢測。此外桃三灌區是桃園唯一供灌區域，鄭文燦說，將增加抽水設備，盡量使用河川水，延緩石門水庫下降。

為了防疫、省水，鄭文燦也說，決定公立、學校泳池在6月8日前暫停營運，讓民眾了解節水重要性。游泳池以及學校的游泳池最短的時間內停止營運，讓市民了解到目前節水的必要性，如果一旦進入橙燈或紅燈，包括三溫暖、洗車業一樣會做限制。

(中時 )