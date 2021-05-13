立法院即將在下周啟動修憲工程。立法院長游錫堃今召集朝野協商，確認下周二舉行本屆修憲委員會第1次全體委員會議，預計將互選5席召委，主導後續修憲議程。目前朝野提出修憲案達38案，除有共識的投票年齡下修18歲外，廢考監、改總統制、恢復閣揆同意權、動物生命權入憲等，也都列入此次修憲討論範疇。

針對立法院修憲委員會何時啟動首次會議，游錫堃今天召集朝野協商凝聚共識。民眾黨立委張其祿表示，委員會的委員名單既然早已確定，召委選舉及後續議程安排，就不該被行政程序拖延，建議游錫堃大可直接訂好時間。民眾黨立委陳椒華也認為，民間團體期待修憲的壓力非常大，立院有必要盡速召開委員會。

國民黨立院黨團總召費鴻泰則表示，有關何時召開首次會議，一切就尊重游錫堃的安排。民進黨立院黨團總召柯建銘也說，既然大家都有共識，那就選定18日召開；隨後游錫堃順勢宣布當天召開首場會議，並選任召委。

(中時 )