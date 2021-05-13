廣州南沙13日舉辦第20屆亞洲科學理事會大會，中國工程院院士鍾南山做主旨報告時給出兩個關鍵數據，顯示目前中國新冠疫苗接種率23％左右，還遠遠不夠達到疫苗有效性，至少需要達到70％至80％的接種率才夠。鍾南山並首次公開自己接種新冠疫苗的照片。

《北京日報》客戶端報導，鍾南山演講時展示一組數據顯示，要實現群體免疫：在疫苗有效性達到70％時，全球、中國、亞洲以及歐洲的接種率需分別達到89.2％、83.3％、 80.2％、96.2％；

而疫苗有效性達到80％時，全球、中國、亞洲以及歐洲的接種率需分別達到78％、72.9％、 70.2％、84.2％。

鍾南山表示，實現群體免疫除通過自然感染（無干擾下的感染）外，另一種方式是大規模的疫苗接種，這需要2到3年時間的全球協作。

「直到所有國家安全之前，沒有一個國家是安全的。」他強調。

接種比最高的以色列最新研究：新冠疫苗接種可有效控制病毒的大流行

另據「華山感染」微信公眾號此前消息，4月29日，Nature官網新聞報導表示，截至4月27日已有5.7億人共接種了10.6億劑疫苗，這意味著，在世界77.9億人口中約有7.3％接受至少一劑疫苗。根據計算，需要對全球超過75％的人口進行疫苗接種，才能最終控制這一大流行病。

截止2021年5月9日，疫苗接種數量最多的兩個國家分別是中國的3.2億劑疫苗和美國的2.6億劑疫苗。接種比例最高的是以色列，62％人口至少接種了一劑疫苗。

由於全國半數以上的人群接種了至少一劑疫苗，以色列衛生部近期在Lancet發表了一篇針對疫苗在真實世界人群中的保護效力進行了回顧性研究，並評估了廣泛引入疫苗後對全國範圍內公共衛生的影響。

研究發現，在所有年齡段（16歲以上，包括85歲以上老年人）中，兩劑BNT162b2疫苗接種均可有效預防有症狀和無症狀的SARS-CoV-2感染以及與COVID-19相關的住院、重症化和死亡等事件的發生，包括感染了B.1.1.7變異株的患者。疫苗覆蓋率的提高與新冠發生率的持續下降相關。這些發現表明，新冠疫苗接種可以有效控制病毒的大流行。

(中時 )