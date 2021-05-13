全球晶片短缺持續延燒，對汽車產業、電子消費產業都造成了相當大的影響，車廠更是其中最大的受災戶，根據外媒報導，日本車廠裕隆日產（Nissan）因受晶片短缺影響，計畫將減少50萬輛車的產能。

全球晶片供需嚴重失衡，原先僅是車廠產能受到衝擊，如今疫情的爆發，帶動宅經濟的需求暴增，電子消費產品零組件需求也隨之攀升，不幸的是，長久以來的缺晶狀況不僅未能盼到緩解的那一刻，還因日本瑞薩電子大火、德州暴風雪、甚至是台灣旱象所帶來的潛在風險，進而使得晶片短缺愈發嚴重，車廠也不得不以減產的方式來應對。

根據《CNBC》報導，日產汽車執行長內田誠（Makoto Uchida）透露，由於受到晶片短缺影響，預計今年將減少50萬輛車的產能，同時也將盡力採取行動，逐漸恢復產能。

除此之外，福特（Ford）、福斯（Volkswagen）和Stellantis等車廠也發出警訊，表示生產線同樣也受到半導體晶片的短缺，而受到巨大的衝擊。

值得一提的是，台積電董事長劉德音曾於3月底時於「台灣半導體產業協會（TSIA）」年度會員大會指出，受疫情等因素影響所造成的全球晶片短缺，可能是因為重複下單所導致，他舉例就像目前產能嚴重吃緊的28奈米，實際上全球產能仍大於實際需求。

(中時新聞網)