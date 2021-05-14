台股加權指數14日開在15,189.24點，呈現反彈，全台13日大停電，電子股幸未斷電，包括台積電（2330）、聯電（2303）、群創（3481）、友達（2409）全面拉漲，傳產股的指標股如中鋼（2002）、長榮（2603）亦見買盤拉抬，指數早盤已反彈200點。

逢低買盤進駐、激勵美國四大指數止跌反彈，由經濟重啟概念股領軍彈高，但特斯拉因執行長馬斯克突暫停接受比特幣作為支付方式，而逆勢下挫。

道瓊工業平均指數5月13日終場上漲1.29％（433.79點）、收34,021.45點。那斯達克指數上漲0.72％（93.31點）、收13,124.99點。費城半導體指數上漲1.5％（42.79點）、收2,893.94點

統一投顧指出，台灣疫情大爆發，造成指數連續重挫，本周直接摜破萬六關卡，且下跌過程中連續爆量下殺，成交量沒有萎縮，尚未出現落底回穩的訊號。

考量美國通膨增加，提前升息疑慮再起，美股科技股走勢疲弱，加上台灣疫情擴散、又缺水缺電，打亂企業營運節奏。台股內外交迫，面臨諸多不確定因素襲擊，恐壓抑指數表現空間，建議謹慎選股，保守操作，僅以業績成長及殖利率概念股，如航運、鋼鐵、紡織、水泥、金融等族群。

(工商 )