CNBC引述消息人士說法指出，Colonial Pipeline在遭遇網路勒索軟體的攻擊後，已支付500萬美元給駭客。

一位不具名美國官員向NBC News證實Colonial付給網路犯罪人士500萬美元。該公司針對媒體詢問尚未作出回應。

美國總統拜登周四稍早被問及Colonial是否支付贖金時不予置評。白宮白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）在簡報時向記者表示，聯邦政府仍維持不付贖金的立場，因為擔心會引發駭客展開更多攻擊。

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