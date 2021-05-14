傳Colonial Pipeline支付500萬美元贖金 10:402021/05/14 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 CNBC引述消息人士說法指出，Colonial Pipeline在遭遇網路勒索軟體的攻擊後，已支付500萬美元給駭客。 一位不具名美國官員向NBC News證實Colonial付給網路犯罪人士500萬美元。該公司針對媒體詢問尚未作出回應。 美國總統拜登周四稍早被問及Colonial是否支付贖金時不予置評。白宮白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）在簡報時向記者表示，聯邦政府仍維持不付贖金的立場，因為擔心會引發駭客展開更多攻擊。 台中e指通註冊率偏低 議員：膨風 臉書加密通貨 Diem鎖定美國 (工商 ) #Colonial #萬美 #贖金 #Pipeline #NB 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 支付牌照再獲續展 支付寶：將繼續合規運營 11:102021/05/14 財經 電子股不斷電 台股早盤反彈逾200點 09:212021/05/14 財經 樂天銀攜手Pi錢包 擴大生活圈 04:102021/05/14 財經要聞 系統遭駭停擺 美燃油管線商付駭客500萬美元贖金 11:172021/05/14 國際 全聯營業額 今年衝1,500億 04:102021/05/14 財經要聞 塞港無解 歐美線運價雙漲 04:102021/05/14 財經要聞 小鵬汽車 業績創新高 04:102021/05/14 全球財經 《國際產業》裕信銀行大股東貝萊德 投票反對新CEO天價薪酬 11:092021/05/14 財經 1分鐘讀財經》外資賣不停爆2大理由 小心再殺到萬五 08:252021/05/14 財經 兩大理由 外資續賣 04:102021/05/14 財經要聞 鴻海確定在美設電動車製造據點 與Fisker正式合作 06:432021/05/14 財經 財經熱門新聞 北京終於出手 陸鐵礦砂價格暴跌 專家斷言下場 - 要聞 廣達Q1獲利強強滾 Q2出貨量看增 - 財經 - 工商 航海王超狂！籃球場開股東會 陽明海運來真的 - 財經 兩大理由 外資續賣 - 財經要聞 - 工商時報 散戶斷頭爆人踩人 台股殺完了？專家爆2大訊號 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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