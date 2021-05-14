14日，連三日收黑的日股，在美股反彈與企業亮眼財報激勵下，試圖重回兩萬八關卡。日經225指數早盤收27,940.9點，上漲492.89點，漲幅1.8%。東證股價指數早盤暫收1,877.84點，上漲28.8點，漲幅1.56%。

根據統計，目前日經周線下跌5.2％，是六周以來表現最差的一周。

科技族群領漲，股價在經過一段下修後，投資人重新進場撿便宜。但是，日本新冠疫苗接種率偏低，與受限於緊急狀的態經濟活動，也讓這些科技類股無法大漲。

三井住友信託銀行認為，日股想要跟美股一樣上漲，但兩者經濟前景不一樣，故日股無法迎頭趕上。還有，日本新冠疫苗接種率不如美國，因此日本景氣復甦也會落在後面。

日經中漲幅最大的是五十鈴汽車，因公布樂觀財測目標，股價大漲23.83％。工業設備製造商IHI上漲13.13％，因該本財年財測中，營業利益可望翻倍成長。

同時，星辰手錶也漲11.26％，因最新公布財報表現突出。

至於股價弱勢者，日本板硝子跌15.86％，其次是東邦亞鉛跌7.92％，卡西歐也跌7.19％。

(時報資訊)