大雅國中鄰學府路250巷圍牆傾斜破裂，危及人車安全。（王文吉攝）

立委楊瓊瓔協調台電整併電纜線，配合步道工程將將8支電桿下地化。（王文吉攝）

為提升台中市立大雅國中學生通學安全，立委楊瓊瓔及市議員吳顯森爭取1175萬元前瞻經費，改善大雅國中學府路250巷與鄰校大雅國小兩校通學步道，新增人行步道長度約203公尺，工程總施作面積1487平方公尺，將以長條連續型綠帶設置為原則，有效增加基地綠覆率。

大雅國中鄰學府路250巷道路圍牆因黑板樹多處根部隆起，造成側門口設施歪斜，水溝水泥剝落，圍牆傾斜破裂。校長楊峙芃爭取拆除重建，圍牆退縮4公尺，增設通行步道，並建置穿透式綠籬，型塑兼具美感及安全的環境空間。

吳顯森服務處處長吳呈賢指出，大雅國中周邊鄰近大雅傳統市場及永興宮廟宇等，校園外圍牆未設置人行步道，常停滿汽、機車，學童天天在馬路上通學，非常危險。

吳呈賢表示，大雅國中（學府路250巷）與大雅國小（學府路）的通學步道未串連，感謝楊瓊瓔立委爭取前瞻補助1175萬元，完整串連國中及國小通學步道，新增203公尺人行步道，工程總施作面積1487平方公尺，將以長條連續型綠帶設置為原則，有效增加基地綠覆率。

台中市教育局副局長葉俊傑說，開闢通學廊道最困難的問題是規畫人行動線，本工程除拆除圍牆，並重新調整人行道空間配置，除了新設人行通道及無障礙斜坡道外，也請台電配合將電纜下地、拔除電桿，使道路街景更寬闊。

建設局副總工程師廖國雄表示，依造營建署審查委員意見，圍牆工程建議以複層植栽綠籬取代校園圍牆，增加透空性和親切感，並兼具綠籬、隔音及安全性。期待完工後可提供尖峰時段學童通學安全保障，改善行人無障礙步行環境，並營造綠美化效果。

楊瓊瓔提及，此工程協調台電整併學府路250巷路上雜亂的電纜線，於校園步道下方建置弱電管道，將8支電桿下地，有益市容美觀。藉由拓寬步道、增設無障礙坡道，也提升學童通學安全，期望全面改造更優質的行人通行環境。

(中時 )