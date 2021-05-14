根據1111人力銀行針對女性上班族調查發現，有35.6%受訪者曾經為了照料家庭而轉職或暫離職場，其中有12.4%暫離職場且回不去，還有6.9%被迫轉職，養兒育女的辛苦，也衝擊生育率，根據內政部統計，去年台灣新生兒數量僅16萬5249人，創下歷史新低。

為了降低生育的壓力，力抗少子化趨勢，就有幸福企業加碼高額生育補助，像是微風集團，不但以「企業的價值在於利他，照顧及幫助需要的人！」作為宗旨，董事長廖鎮漢在尾牙活動上宣布集團內的生育補助政策，第1胎領5萬元補助，第2胎領10萬元，第3胎以後每胎15萬元，給予新手爸媽最實際的支持。

為了鼓勵員工一起回饋社會，微風集團推出「基金會參與獎勵假」，同仁們參與志工活動滿8小時，公司會再給予8小時的志工假，同時參與志工活動時也都是屬於公假，等同上班。對同仁來說參加志工活動不但可以完成自己的夢想，還能透過參與志工活動紓解壓力。

同樣在意同仁身心健康的還有國內升降椅的龍頭「泓電」，擁有包括國內旅遊、國外旅遊、員工聚餐、尾牙、生日禮金、餐費補助等員工福利，過去還曾包下威秀影城GOLD CLASS頂級影廳，讓員工舒舒服服「躺著」看電影，鼓勵員工每周要有5小時的運動量，還不定期舉辦籃球比賽、鼓勵員工參加路跑，假日時更出錢出力帶員工去爬山，知名的抹茶山、合歡山東峰步道、溪頭步道都有泓電員工的足跡。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，好的企業重視社會責任，願意以多元的方式鼓勵員工，增加員工的認同感與企業共同成長打拚，鼓勵員工穩定久任，在職場上一展所長，1111人力銀行「找工作送1萬」活動，只要起透過1111人力銀行主動投遞履歷，經面試、錄取並正式報到任職後，就可以透過網站登錄，報名申請獎金，正式任職滿3個月，並符合相關條件，可以領到最高1萬元獎金，從企業與員工共好的角度出發，為企業攬才、留才。

(中時新聞網)