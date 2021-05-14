中國大陸外交部近期一方面宣布支持美軍撤離阿富汗，另一方面又抨擊美國「突然」撤軍，導致當地情勢陷入混亂。美國「有線電視新聞網」（CNN）14日指出，這顯示雖然北京政府有機會自該區域出現的權力真空中獲益，但又擔心當地成為恐怖組織的溫床，危害中國大陸本土的安全。

大陸國務委員兼外交部長王毅11日在「中國＋中亞五國」外長會晤中表示，北京政府支持外國自阿富汗撤軍，並願意為促進當地的穩定與發展提供協助；但其外交部發言人華春瑩9日才抨擊美國「突然」撤軍，導致阿富汗多地接連發生恐怖攻擊。

其實美國總統拜登設定的撤軍期限，已經比前總統川普與塔利班（Taliban）組織協議的日期晚了約4.5個月。CNN指出，大陸外交部的態度，反映了北京政府對美國撤軍的矛盾心態。

在撤離阿富汗後，美國在當地的存在將大幅下降，讓其他勢力能趁機加強影響力。中國大陸與阿富汗鄰國巴基斯坦有長期的軍事合作關係，並已在該國重要的瓜達爾港（Gwadar Port）建立據點；且《軍事時報》（Military Times）曾指出，早在2017年，共軍地面部隊便已於阿富汗活動。

不過在失去美軍直接支援後，阿富汗政府將難以壓制塔利班勢力，甚至可能遭其擊垮，而這是北京所不樂見的。因為在塔利班統治阿富汗時期，當地成為多個恐怖組織的根據地，並能藉地利之便滲入中國大陸。且美國離開阿富汗後，勢必將更加關注南海等印太情勢，對北京造成更大的壓力。

(中時新聞網)