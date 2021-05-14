桃園市長鄭文燦14日下午宣布，15日18時起，八大行業、網咖、電子遊戲場暫停營業，桃園市經濟發展局與八德警分局及相關單位大批人馬至各單位勸導。（警方提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市長鄭文燦14日下午宣布，15日18時起，八大行業、網咖、電子遊戲場暫停營業，桃園市經濟發展局與桃園、八德警分局及相關單位大批人馬至各單位勸導。警方呼籲業者務必配合市府自5月15日18時起，至6月8日24時止的停止營業公告，若有違反停止營業規定者，將報請市府依法裁罰。

桃園警分局長邱紹洲表示，配合市政府相關局處，針對八大行業、資訊休閒業及電子遊戲場業，進行停業前的期前勸導，警方呼籲業者務必配合市府自5月15日18時起，至6月8日24時止的停止營業公告，若有違反停止營業規定者，將報請市府依法裁罰。

八德警分局也說，20時許陸續勸導轄內網咖及電子遊藝場等處所共10處，並提醒業者如有違反，將依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例開罰，相關業者都表示會配合政府政策，共同為防疫工作努力，降低群聚染疫風險；警方將持續編派勤務臨檢上述場所，嚴防疫情出現破口，落實保護市民安全。

(中時 )