疫情嚴峻 故宮南院今下午1點全面閉園閉館 13:242021/05/15 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 故宮南院今天下午1點開始閉園閉館。（故宮南院提供／張亦惠嘉縣傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因應疫情嚴峻，故宮博物院昨天宣布今天閉館，故宮南院今天中午也發出公告，指疫情已警戒升級，故宮南院自5月15日下午1點起全面閉園閉館，並將視疫情發展，另行宣布恢復開園開館日期。 衛武營閉館消毒 17日重新開館 和平醫院22醫護送隔離 同事打氣 (中時 ) #故宮南院 #閉館 #防疫 #閉園 #疫情 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 八大行業停業談詩玲伴酒店尪配合防疫 04:102021/05/15 娛樂新聞 史上首次 故宮、動物園閉門防疫 04:102021/05/15 焦點要聞 World Gym世界健身全國105分店宣布閉館 中部民眾憂疫情瘋搶泡麵罐頭 14:122021/05/15 生活 百貨防疫全面升級 進場採實聯制 04:102021/05/15 財經要聞 動員稽查營業場所 蘆洲警加強稽查嚴防疫情破口 14:032021/05/15 社會 中市農業局全力圍堵疫情 稽查農產批發市場防疫 14:332021/05/15 寶島 【三級警戒】疫情急速升溫 柯文哲盼中央設立第2家應變醫院 14:572021/05/15 生活 疫情多頭燒 三級警戒更近了 04:102021/05/15 財經要聞 建商因應疫情 線上賞屋備援 04:102021/05/15 財經焦點 本土疫情暴增！專家憂熱點恐不只萬華 台灣需要減災 13:032021/05/15 生活 亞洲疫情緊繃 日、星防疫升級 04:102021/05/15 財經要聞 生活熱門新聞 台中電子廠男員工確診 公布足跡遍及東海商圈 - 生活 彰化單日確診暴增6例 鹿港老街空無一人 - 生活 中市本土零確診破蛋？出現1例確診者 衛生局下午3：10急開記者會 - 生活 台北升三級關鍵 萬華快篩爆大量確診 陽性率高達10％ - 生活 彰化暴增6確診 1家5口母親節聚餐和刮痧業者全染疫 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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