新冠肺炎疫情本土案例大爆發，雙北地區警戒升級，雄獅旅遊宣布，配合中央流行疫情指揮中心政策，考量國內疫情嚴峻，公司取消5月15日至6月8日所有本島及離島的團體行程，旅客退費除扣除已產生之實際成本費用外，不會收取其他費用，產生的成本也將與供應商盡力協商，為旅客爭取最大權益。

雄獅旅遊強調，後續將視疫情發展狀況，配合中央流行疫情指揮中心政策滾動式調整因應，以旅客最大權益為優先考量。雄獅也呼籲飯店、交通運輸、餐廳、景區等旅遊供應商共同防堵疫情擴散，配合團體取消措施，能給與全額退費。

(中時 )