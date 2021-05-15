疫情升溫！北投家樂福民眾爆搶購 百客人待結帳、泡麵搶空

今（15日）自公布了升級第三線警戒後，中午時段間各大電商平台都湧入了大量訂單，PChome 24h購物就觀察到民眾對於防疫相關用品需求仍高，今中午時訂單持續湧入，全站流量約較往常周六達翻倍成長，防疫商品關鍵字如泡麵、口罩、酒精、衛生紙、米、罐頭等搜尋量暴增，較平日同時段搜尋量成長超過70倍，而業者表示已全力備貨，站上商品供應無虞，請消費者理性採購所需防疫物資，無需過入囤貨，同時因目前進入了訂單繁盛期，將全力加快訂單處理與出貨速度，請消費者共體時艱、耐心等候。

遠傳friDay購物另推出「防禦食事」專區，提供民眾在家吃的安心最佳選購方案。（翻攝遠傳friDay購物）

遠傳friDay購物就發現以民生用品及即時覆熱食品兩大類別上，關鍵字搜尋及銷量成長幅度最大，關鍵字搜尋在今中午與昨（14日）中午對比就暴增了超過百倍，整體銷量更是大幅成長近70%，同時有鑑於去年民生日用耗品供貨不及的狀況，此次為確保能讓消費者都能買到醫療用口罩、衛生紙、尿布等商品，現已採隨時控管即時捕貨方式，目前供貨無虞，至於米、泡麵、乾拌麵等同樣採即時監控貨量的即時補貨機制，民眾無需擔心貨量不足的問題。

樂天市場表示，由於訂單瞬間大爆量，樂天市場也會盡力在24小時出貨，但到貨時間需要視物流安排，因此請店家和同仁共體時艱，加速出貨，讓客人可以快點取到貨品。（翻攝樂天市場）

樂天市場同樣從今早11點開始出現搶購潮，下午1點時站上流量更來到高峰，為昨同時段的5倍，而熱搶商品仍是以口罩、酒精為主，甫上架就被秒殺，訂單量超過昨日的5倍，業者目前仍持續請店家補貨，不斷更新讓消費者可以下單，至於泡麵、罐頭、雞蛋，衛生紙等的訂單量為昨天的3倍，目前庫存充足，但是由於訂單瞬間大爆量，樂天市場也會盡力在24小時出貨，但到貨時間需要視物流安排，因此得請店家和同仁共體時艱、加速出貨，讓客人可以快點取到貨品。

(中時 )