彰化爆增6確診，疫情升溫已經到準三級，彰化縣政府15日下午再度召開防疫緊急應變會議，再次提升彰化縣內各項措施，社區大學、長照中心，八大行業，和各類運動中心等場所，即日起都要暫停。

彰化縣政府今天下午宣布，到6月8日以前，全面提升防疫規格，包括：

1. 民眾外出全程戴口罩、勤洗手。

2. 八大行業、夜巿、保齡球館、撞球場、健身中心，含國民運動中心、室內螢幕球類練習場等場所即日起暫停營業。

3.全面停止進香團與遶境相關活動。

4.學校園停止對外開放。

5.社團停止交接活動。

6. 社區關懷據點、長照C據點及衛生所不老健身房、公立藝文場館、遊客中心、社福場館、運動場館，全面暫停開放。

7. 社區大學、樂齡中心、長青學苑、長青大學、公辦藝文研習班全面停課

8.進入各商場等營業場所落實實聯制。

9.傳統巿場進行總量制，單一出入口，應全程佩戴口罩，禁止試吃。

10.增加各運輸場所及其他公共區域消毒頻率。

11請企業雇主落實員工及場所衛生管理及「移工宿舍防疫措施」。

王惠美表示，彰化縣防疫提升警戒，落實人流管制，減少非必要移動，因應疫情嚴峻，請各位朋友務必配合，共體時艱，全力同心防疫，守護台灣。有相關問題，請打1922防疫專線。

(中時 )