台幣強升，近期國內保險市場最受矚目的莫過於美元投資型保單大賣！美元太便宜加上全球股市多頭助攻、推升美元保單買氣；根據金管會統計，統計今（110）年前2月外幣保單新契約保費收入折合新台幣約1,037億元、年增率為6％；其中，外幣傳統型保單保費收入為新台幣521億元、年減率為27％，至於外幣投資型保單保費收入為新台幣516億元、年增率為96％。

小資族買投資型保單省保費又累積資產

金管會進一步說明，外幣保險商品主要有3大幣別，分別是美元、澳幣及人民幣，其中又以美元的保費收入占最大宗，今年前2月美元保單新契約保費收入為36.51億美元、年增率為20％；其中，美元傳統型保單保費收入為18.59億美元、年減率為19％，美元投資型保單保費收入為17.92億美元、年增率為141％。

提到有關今年前2月美元投資型保單新契約保費收入大增的原因，金管會表示，主要因為美元匯率相對便宜，加上國內外資本市場較為活絡，讓消費者覺得買進美元外幣保單相對比較划算，也因此美元投資型保單大賣。

至於何謂「投資型保單」？相信還是有許多人感到霧煞煞、一知半解的，更不用說面對市場上琳瑯滿目各式投資型保險商品，挑選重點該如何拿捏了！以下聽聽小花平台保險顧問的說明。

首先，投資型保單是結合保險與投資雙重功能的保險商品，由保戶繳交的其中部分保費是用來支應保險成本和保單相關費用，剩餘的保費則由保險公司依照事先與保戶約定的投資標的來進行交易，交易後不論賺或是賠，保戶需自行承擔投資相關風險。

(中時新聞網)