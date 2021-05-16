為了解睡眠習慣對肥胖者罹患心血管與糖尿病風險的影響，義大利那不勒斯腓特列二世大學組成的研究團隊，檢視172名身體質量指數(BMI)超過32的參與者睡眠習慣。結果發現，夜貓子罹患第2型糖尿病的風險是一般人的4倍，而習慣晚起的人更容易得到心血管疾病。儘管研究沒有提出解釋，但現有研究卻指出晚睡晚起的人較容易累積過度的壓力與消化、免疫系統的負擔，從而產生前述結果。

這項研究結果已發表於2021年3月份的《國際食品科學與營養期刊》上。眾所周知，肥胖會造成罹患心血管疾病與糖尿病的風險大增，而這兩種疾病已成為現代人健康的殺手。

談到體重控制時，最常見的手法莫過於調整營養攝取；但肥胖者的心臟代謝健康，是僅受營養影響，還是生理時鐘也會發揮作用，這引起研究團隊的興趣。換言之，睡得較晚的人是否會產生其他生理反應，從而增加糖尿病與心血管疾病風險。

為了解不同時型(chronotype)類別與第2型糖尿病、心血管疾病的關聯，研究團隊召集172名中年志願者。其中，71.5%為女性，所有參與者的平均年齡為51.8正負15.7歲)。所有參與者必須陳述生活型態、執行地中海飲食的程度、睡眠質量、睡眠時形，與心血管疾病和糖尿病史。所有參與者的BMI全部為32以上，已超過18.5至24.9的健康範圍。

依據參與者的睡眠時型，參與者被分為3組，即早上時型組、傍晚時型組與介於中間組。傍晚時型組的參與者，睡醒時間較晚，而一天活動表現會在傍晚時達顛峰。早上時型組則是早起，且活動顛峰會更早。

結果發現，早上時型組的參與者約30%的人罹患心血管疾病，而傍晚時型組則高達54.5%。至於第2型糖尿病，9%的早上時型組得到這種疾病，而傍晚時型組則36.4%。此外，與早上組、介於中間組相較，夜貓族還容易養成不健康的生活型態，如缺乏運動、吸菸；甚至傍晚時型組也常出現睡眠障礙。

儘管這項研究只觀察睡眠習慣與肥胖者疾病的關聯性，並沒有解釋箇中原因；但先前研究顯示，夜貓族因為壓力的緣故，消化與免疫系統過度活躍，使得罹患心血管與糖尿病等代謝疾病的機率大增。

更進一步地說，傍晚時型的人生理時鐘容易受干擾，而改變代謝的過程。這是因為腦下丘與腎上腺過度刺激的結果，兩者主管壓力、消化、免疫與其他一系列相互聯繫的身體系統。

研究團隊建議，在進行肥胖管理時，應將睡眠習慣納入考慮，而不是只注意營養攝取。最重要的是，讓你的生理時鐘與日常活動相配合，這將有助於減少罹患代謝疾病的風險。

(中時新聞網)