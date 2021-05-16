疫情持續蔓擴大 民進黨團呼籲少跑攤 09:082021/05/16 中時 陳世宗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨台中市黨部主委李天生（中）宣布，即日起民進黨團全體議員全面暫停跑攤，減少不必要的移動與社區群眾接觸。（陳世宗攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因應疫情持續擴大，民進黨台中市議會黨團總召謝明源、民進黨台中市黨部主委李天生聯合宣布，即日起民進黨團全體議員全面暫停跑攤，減少不必要的移動與社區群眾接觸。 謝明源表示，疫情險峻不容絲毫鬆懈，黨團議員以最高標準自我防疫，全面配合中央指揮中心所要求的暫停不必要人流移動與社區接觸，不跑攤保護大家也保護自己。 李天生強調，台灣疫情空前挑戰，請全民配合中央疫情指揮中心的指示，中央地方齊心防疫，造成生活的不便也請民眾配合。 本土暴增逾180例！ 雙北市宣布提升至三級警戒 訂閱影音： 中時新聞網 不甩禁令假關門真營業 南市2娛樂場所函送裁罰 台南夜市一律外帶 邊走邊吃要罰 (中時 ) #持續 #擴大 #民進黨團 #跑攤 #民進黨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北港牛墟休市 嘉義夜市關閉 04:102021/05/16 地方新聞 桃園衛生所 擴大疫苗接種診次 04:102021/05/16 地方新聞 北市擴大篩檢讓確診激增 游淑慧：可見陳時中蓋牌多可惡 08:422021/05/16 政治 家鄉疫情爆發 台商決定打疫苗 04:102021/05/16 產業財經 台灣人嚇到了！北車、北捷空蕩蕩 西門町變空城 08:212021/05/16 生活 疫情失控成眾矢之的 他預言范雲下場 00:282021/05/16 政治 頑童MJ116酒吧停業樂觀抗疫 04:102021/05/16 娛樂新聞 本土疫情持續升溫 中市府規劃線上虛擬卡實名登記 09:112021/05/16 生活 寶齡啟動快篩計畫 助疫臂之力 04:102021/05/16 財經要聞 雙北三級警戒 游淑慧看到越多確診數反而樂觀 00:552021/05/16 政治 葉元之》綠營藉疫情打侯友宜？！ 09:152021/05/16 政治 政治熱門新聞 確診爆增范雲慘了？黃光芹吐9縣市淪陷真兇：他害的 - 政治 六都市長防疫「民調」出爐 侯友宜排名曝光 - 政治 台灣疫情大爆發登上日媒熱搜 網友嚇一跳：日本人笑翻 爆增180例確診後 趙少康脫口一句狠嗆陳時中 - 政治 看完2場記者會 媒體人曝一關鍵喊：蘇貞昌GG了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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