因應疫情持續擴大，民進黨台中市議會黨團總召謝明源、民進黨台中市黨部主委李天生聯合宣布，即日起民進黨團全體議員全面暫停跑攤，減少不必要的移動與社區群眾接觸。

謝明源表示，疫情險峻不容絲毫鬆懈，黨團議員以最高標準自我防疫，全面配合中央指揮中心所要求的暫停不必要人流移動與社區接觸，不跑攤保護大家也保護自己。

李天生強調，台灣疫情空前挑戰，請全民配合中央疫情指揮中心的指示，中央地方齊心防疫，造成生活的不便也請民眾配合。

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(中時 )