怕了! 民眾湧急診採檢 篩檢人潮爆10倍。（中視新聞）

本土確診病例大爆炸，單日增180例創新高，讓不少民眾湧入醫院的急診室採檢，導致篩檢量能增至平常的5至10倍。中央流行疫情指揮中心掛保證，表示明天將啟動第二階段開設，屆時將釋出2412張專責病床，其中空床數達1092床；另專家諮詢小組委員李秉穎也說，目前台灣還沒走到需設置「方艙醫院」的地步。

根據《中視新聞》報導，醫院急診室戶外篩檢站出現人潮，因為不少民眾聽到本土確診個案大爆發，嚇得立刻來採檢。其中一位篩檢民眾表示，昨晚開始心臟很不舒服，今天早上發燒到38.8度，就決定要來快篩，覺得有疑慮就趕快來篩檢。

各醫院湧入大批民眾，篩檢量是平常的5至10倍，新光醫院副院長洪子仁表示，現在急診面臨很大的挑戰，有些民眾覺得他可能有跟確診者接觸，或者他認為自己所處的地區是高風險地區，就會衝到各大醫院的急診要採檢。針對此狀況，醫師也呼籲，非緊急狀況別來急診。

指揮中心專家諮詢小組委員李秉穎表示，社區感染已經完全失控的情形之下，我們的應變醫院也沒有辦法收治的時候，才會去考慮另外設置收容場所，但目前台灣的疫情還不到這樣的地步。

而台灣的醫療量能究竟夠不夠？衛生福利部次長石崇良昨也在疫情記者會上表示，目前全台灣負壓隔離病房有670床，空床數為298床，明天將啟動的第二階段，中央核定數共有2412張專責病床，空床數達1092床。另外，北北桃醫院的負壓隔離加專責病室共有1050間。

(中時新聞網)