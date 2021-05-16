為應中央流行疫情指揮中心已宣布雙北疫情警戒進入第三級，苗栗地院基於防疫優先原則，並維持公務必要服務，避免疫情進一步擴散，維護洽公民眾與同仁健康，自即日起至同月28日止，將全面彈性調整庭期，尤其是相關當事人籍設雙北地區者。

苗栗地院表示，中央宣布雙北地區提升至第3級警示後，苗栗地院已先請各股查明，有無於上述期間傳訊住、居或事務所設於台北市和新北市之當事人、代理人或其他訴訟關係人，除具時效性、緊急性、必要性之案件外，苗栗地院將秉持防疫優先原則，彈性調整庭期。

苗栗地院指出，針對17日的庭期，已由承辦股個別聯絡當事人、代理人或其他訴訟關係人，避免有白跑法院的情形，如屬上述情形的當事人、代理人或其他訴訟關係人，請注意苗栗地院改期或取消庭期通知，如有任何疑問，請聯繫案件承辦股，避免遺漏，苗栗地院將儘速於官網上公告相關案號，並由承辦股以適當方式聯繫通知。

針對人員管制措施，苗栗地院已提升管制強度，關閉院檢聯合辦大樓大入口，洽公民眾及律師由院檢兩側法警室側門出入，聯合服務中心已採單一出入口，進行人流及動線管制，並實施定時消毒，提供民眾及地院人員安心的洽公環境、辦公環境。

(中時 )