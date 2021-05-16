國內新冠肺炎疫情升溫，台灣高檢察署因應雙北市疫情警戒升至第三級，16日通函指示各地檢署針對住、居所及事務所在雙北市地區的當事人、相關訴訟人員的案件，除非是具時效性、緊急性之外，儘可能暫緩或彈性調整開庭、執行時間。

高檢署今表示，為避免人員流動，造成疫情擴散，於疫情警戒第三級期間，除雙北地區檢察署應依照第三級防疫規範，以及法務部與高檢署指的之具體防疫作為配合辦理外，其他地檢署如有居住於雙北市的當事人或訴訟相關人員，包括辯護人、告訴代理人、證人、鑑定人等，除具時效性(例如逮捕、拘提、通緝到案等移送案件)、緊急性(突發事件)或必要性(檢察官決定)案件外，基於防疫優先原則，可視轄區疫情狀況，因地制宜考量是否暫緩或彈性調整開庭與到案執行時間。

高檢署並要求各地檢察署，若有暫緩或調整開庭或到案執行時間，請先以跑馬燈、臉書或於官網上公告等方式，公告周知，並輔以適當方式通知個案當事人及訴訟相關人員，確保安全防疫。

(中時 )