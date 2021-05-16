桃園市進入準3級疫情警戒，相繼各大學宣布遠距教學，位於桃園龜山的中央警察大學稍早宣布，16日起至5月30日，將採取遠距教學授課，並視疫情滾動修正，以期共同防疫，守護健康。

校長陳檡文表示，警大自去年疫情開始，就已經制訂「網路教學操作程序」，並完成網路授課教育訓練，提前因應疫情可能發生之變化；近日出現新增大量的本土新冠肺炎確診案例，所以調整上課方式，採取遠距教學，確保學習不中斷。

(中時 )