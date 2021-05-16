疫情升溫 警大宣布：至30日遠距教學 16:232021/05/16 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 位於桃園龜山的中央警察大學稍早宣布，16日起至5月30日，將採取遠距教學授課。（校方提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市進入準3級疫情警戒，相繼各大學宣布遠距教學，位於桃園龜山的中央警察大學稍早宣布，16日起至5月30日，將採取遠距教學授課，並視疫情滾動修正，以期共同防疫，守護健康。 校長陳檡文表示，警大自去年疫情開始，就已經制訂「網路教學操作程序」，並完成網路授課教育訓練，提前因應疫情可能發生之變化；近日出現新增大量的本土新冠肺炎確診案例，所以調整上課方式，採取遠距教學，確保學習不中斷。 苗栗縣政府宣布準3級防疫 16日追加多個禁令措施 新冠肺炎本土疫情升溫 中市府與公寓大廈齊心抗疫 (中時 ) #遠距教學 #警大 #30日 #宣布 #疫情 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情警戒升三級 新北地院預防性防疫消毒 11:532021/05/16 社會 疫情商機引爆 高市首選平台購物增2成 04:102021/05/16 地方新聞 疫情大爆發 雙北3級警戒 04:102021/05/16 焦點要聞 柯喊話戴好口罩 疫情2周可控制 04:102021/05/16 焦點要聞 苗栗地檢署16日宣布即日起至31日止暫停所有開庭 12:532021/05/16 社會 疫情升溫 Yahoo奇摩電商推防疫專區 15:252021/05/16 財經 疫情升溫 新竹縣公告業者均已停業 警不定時探訪查察 10:582021/05/16 社會 苗栗地院彈性調整庭期以應疫情 14:272021/05/16 社會 疫情爆發 京站明起縮短營業時間 14:572021/05/16 生活 靜宜大學17日起實施遠距教學 提醒師生自主防疫 10:462021/05/16 生活 疫情嚴峻 台東縣夜市含流動夜市暫停營業1周 13:052021/05/16 生活 生活熱門新聞 太毒了！彰化縣單日確診再爆增9例 累計已15例 - 生活 好市多塞爆唯獨這分店沒人去 2歲兒也傻眼：媽媽 人呢？ - 生活 台灣人嚇到了！北車、北捷空蕩蕩 西門町變空城 - 生活 台中增1本土 確診者連6天吃永和豆漿 感染源不明 - 生活 這周2波梅雨來襲 颱風恐生成 路徑曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。