【愛傳媒特約記者陳冠宇報導】新冠肺炎疫情急遽升溫，確診人數在星期六、日，一連兩天攀上新高，疫情指揮中心發佈雙北三級警戒，禁止群聚。但如今來到星期一的上班上學日，群聚在所難免，恐怕引爆危機。

在先前的確診人數中，星期日就多了206例，其中台北89例、新北97例，台北又以萬華區58例最多，新北則以板橋區32例最多。有板橋區的學生家長就擔憂指出，板橋已經找到這麼多確診案例，就怕還有很多潛伏的病患，上班或上學會影響同事或同學。家長認為，現在大學都線上教學了，中小學卻還要繼續上課，真是不懂為什麼會有這種差別。

一位住在板橋區的家長指出，相較於上班族的成人比較有憂患意識，還必須上學的中、小學生雖然也知道疫情嚴重，但是很容易一到學校就跟同學打成一片，尤其是吃飯時間拿下口罩更是危險。

另一位家長也指出，她特別提醒小孩上學吃營養午餐時，不要跟同學聊天，以免相互傳染。沒想到小孩卻說，這根本不可能，同學吃飯時一定會聊天。家長擔憂指出，現在中小學全班30個人，只要有一個人有症狀，全班都會陷入危險。相較於萬華區已經有學校宣布停課了，還有不少家長陸續自主幫孩子請假，板橋區的這位家長表示，希望中、小學的老師幫忙，務必在這幾天嚴格落實午餐時禁止交談，杜絕潛在的傳染風險。

(中時新聞網)