大陸70大中城市4月新屋價格 62城較3月上漲 09:562021/05/17 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸70大中城市4月新屋價格，有62城較3月上漲。(shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸統計局今(5／17)日公佈2021年4月70個大中城市中，有62城新建商品住宅價格較前月上漲，3月為62城。 從月漲幅看，重慶今年4月新建商品住宅價格較3月漲幅1.4％領跑，北上廣深4個一線城市分別月漲0.6％、月漲0.3％、月漲1.1％、月漲0.5％。 從年漲幅來看，重慶今年4月新建商品住宅價格較去年上漲6.7％，北上廣深4個一線城市分別較去年同期上漲4.5％、年漲4.9％、年漲9.9％、年漲3.9％。 陸54城4月二手房價格較前月上漲 徐州領漲 大陸即期食品夯 上看百億商機 (旺報 ) #62城 #上漲 #月漲 #房價 #大陸 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》黃金亞洲電子盤續刷3個月高點 11:262021/05/17 財經 大陸CPI飆升 專家稱未看到通膨怪獸 04:102021/05/17 焦點新聞 《商情》避險需求增 紐約期金登3個月高點 10:012021/05/17 財經 陸4月70城房價 漲幅創8個月高 11:122021/05/17 財經 偷電纜轉賣 抽水站、學校都遭殃 04:102021/05/17 地方新聞 疫情衝擊拚防疫 各大遊樂園陸續休園休館 11:362021/05/17 生活 《櫃買市場》早盤虛累累 櫃買喊話：上櫃基本面佳 10:012021/05/17 財經 雙北麥當勞10點半起禁止內用 、洗手間使用 09:522021/05/17 生活 《國際經濟》大宗物資上漲 日4月PPI創6年半新高 10:352021/05/17 財經 大宗商品受益 股票優於債券 04:102021/05/17 焦點新聞 日本4月企業物價指數增幅創六年半新高 11:522021/05/17 財經 兩岸熱門新聞 追查零號病人 天津「福爾摩斯」赴安徽溯源 - 兩岸 兩棲作戰轉向岸對岸登陸 專家：2035共軍攻台戰術將大幅改變 - 兩岸 天問一號登陸火星 國外酸民大爆發遭陸媒回擊「玻璃心」 - 兩岸 大陸實施這制度後 離婚人數驟降7成 - 兩岸 - 旺報 美海軍制訂2045計畫 國會：先擔心4年後怎麼搞定中國吧！ - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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