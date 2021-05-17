大陸統計局今(5／17)日公佈2021年4月70個大中城市中，有62城新建商品住宅價格較前月上漲，3月為62城。

從月漲幅看，重慶今年4月新建商品住宅價格較3月漲幅1.4％領跑，北上廣深4個一線城市分別月漲0.6％、月漲0.3％、月漲1.1％、月漲0.5％。

從年漲幅來看，重慶今年4月新建商品住宅價格較去年上漲6.7％，北上廣深4個一線城市分別較去年同期上漲4.5％、年漲4.9％、年漲9.9％、年漲3.9％。

(旺報 )