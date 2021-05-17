市府有員工確診 侯友宜證實：府外單位 影響規模小 10:532021/05/17 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 市府有員工確診 侯友宜：府外單位影響規模小。（新北市新聞局提供／葉德正新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雙北疫情持續擴大，新北市府傳出有員工確診，新北市長侯友宜17日證實確有此事，但該名員工並在市府大樓辦公，是府外單位，目前已隔離相關接觸人員，沒有擴大趨勢。 至於是哪個局處員工確診，侯友宜只強調並非市府大樓員工，是府外單位。 議員助理家人確診 曾出席市長行程 侯友宜：自主健康監測沒問題 經濟部1員工確診 5人遭隔離、啟動分區辦公 (中時 ) #員工 #確診 #侯友宜 #新冠肺炎 #市府 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《光電股》員工確診無礙營運 大立光翻紅 10:352021/05/17 財經 亞東醫院爆院內感染 7確診為病患及看護 傳染源個案重症 12:482021/05/17 生活 升級定義模糊 配套細項全無 4級怎麼封 侯籲中央地方協商 04:102021/05/17 焦點要聞 傳和碩確診員工曾到華碩餐廳 2公司全面消毒、遠距上班 13:182021/05/17 財經 篩檢站醫護前一天就知道確診數 心境曝光：一天比一天揪心 13:562021/05/17 生活 《電腦設備》和碩：1名員工疑確診 已按規定因應 09:442021/05/17 財經 營運暫無影響 大立光穩住腳步 玉晶光跌停形成兩樣情 14:392021/05/17 財經 監院公布財產申報 鄭文燦存款增加逾千萬 侯友宜減少近6百萬 10:412021/05/17 政治 影》雙北國小、幼兒園仍可請學校托育 雇主不給請「照顧假」最高罰30萬 10:232021/05/17 政治 授權發布活動史 新北要中央講清楚權責 地方公布足跡 跨縣市亂了套 04:102021/05/17 焦點要聞 美術老師確診北市光仁國小緊急通知停課 校長回應了 09:082021/05/17 生活 生活熱門新聞 好市多塞爆唯獨這分店沒人去 2歲兒也傻眼：媽媽 人呢？ - 生活 桃園公布確診足跡 內壢全聯、家樂福、937公車都上榜 - 生活 苗栗首例確診足跡曝光 板橋吃2攤再轉戰桃園飯店 - 生活 桃園新增10確診 足跡包括爭鮮桃園店、全聯福元店 - 生活 台灣確診者中有 41人重症 15人住加護 2人用葉克膜 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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