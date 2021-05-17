雙北疫情持續擴大，新北市府傳出有員工確診，新北市長侯友宜17日證實確有此事，但該名員工並在市府大樓辦公，是府外單位，目前已隔離相關接觸人員，沒有擴大趨勢。

至於是哪個局處員工確診，侯友宜只強調並非市府大樓員工，是府外單位。

(中時 )