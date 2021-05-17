嘉義市文化路夜市禁止攤販營業，空蕩蕩，有零星攤商退到騎樓下擺攤。（廖素慧攝）

新冠肺炎本土疫情大爆炸，嘉義市政府拉高防疫規格，即日起至28日禁止文化路、家樂福、彌陀路等夜市攤販擺攤，但仍有少數人氣攤商「偷跑」，業者嘆要消化已先備好的原物料，市府建設處表示，會再加強勸導。

嘉義市政府15日晚間宣布以準3級規格防疫備戰，轄區內夜市攤販暫停營業，指標性大的文化路夜市連日來人潮散去，空蕩蕩，但仍有幾家人氣攤商擺攤營業，雖然沒有排隊人潮，網友認為禁令未落實執行，仍可能有防疫破口。

手搖飲料店業者說，在文化路夜市擺攤幾年來第一次碰到禁攤令，由於原物料都預先已備好，且有雇用員工，繼續營業1、2天後就暫停營業了。

市府建設處副處長羅資政表示，市府連日來都到文化路夜市加強勸導，大部分攤商配合，少數未配合的攤商如「珍珍」海產已允諾17日起暫停營業，家樂福夜市已配合未營業。

羅資政指出，目前針對文化路夜市開出6張勸導單，必要時得依《道路交通管理處罰條例》開罰，禁止夜市擺攤營業主要是為了「降低人潮聚集密度的熱點」，並鼓勵消費者外帶，籲請大家配合加強防疫。

羅資政表示，市府對永和市場、東市場等公有市場及周邊攤商，也已加強勸導全程戴口罩，若屢勸不聽，必要時得依《傳染疾病防治法》開罰。

(中時 )